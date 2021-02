Een jaar na de bombrieven ligt het onderzoek stil

Nadat er daadwerkelijk postpakketten ontploften, maakte de politie bekend dat het ging om een afperser. Hij eiste een bedrag in bitcoins en waarschuwde voor meer bombrieven als dat niet zou worden ingewilligd. Of er ooit betaald is of niet, wil de politie niet zeggen. "Dan zouden we iets prijsgeven over onze werkwijze", verklaart een woordvoerder.

In november werd nog een reeks poederbrieven gestuurd naar bedrijven en ziekenhuizen in Nederland. Volgens de politie lijkt er geen verband met de bombrieven eerder dat jaar. Omdat de poederbrieven een bestrijdingsmiddel bevatten dat ook in de landbouw wordt gebruikt, hield de politie er rekening mee dat de brieven te maken hadden met boerenprotest. "Maar er is geen directe link gevonden", benadrukt een woordvoerder.