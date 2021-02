Justitie Peru eist 18 jaar cel voor Joran van der Sloot na drugssmokkel

In Peru is een gevangenisstraf van achttien jaar en vier maanden geëist tegen Joran van der Sloot wegens drugssmokkel. De Nederlander zit in Peru al een celstraf van 28 jaar uit vanwege de moord in 2010 op de 21-jarige Stephany Flores.

Volgens de aanklagers heeft Van der Sloot met zijn vriendin en enkele anderen geprobeerd om bijna 300 gram cocaïne en 140 gram marihuana de gevangenis in Juliaca binnen te smokkelen.

De drugs zaten verstopt in rode bieten die de vriendin van Van der Sloot in augustus vorig jaar de gevangenis binnen wilde brengen. Bij een controle werden de drugs ontdekt.

Ook cel voor vriendin geëist

De vriendin heeft altijd volgehouden dat ze van niets wist, maar dat gelooft justitie niet; daarom is ook tegen haar achttien jaar cel geëist, net als tegen drie medegevangenen van Van der Sloot. Ook een broer van de vriendin zou bij de drugssmokkel betrokken zijn en hij moet, als het aan de aanklagers ligt, veertien jaar de gevangenis in.

Joran van der Sloot werd eerder al verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van de 18-jarige Amerikaanse toeriste Natalee Holloway op Aruba in 2005. De Verenigde Staten willen hem berechten voor afpersing van de moeder van Holloway: Van der Sloot zou haar willen zeggen waar het lichaam van haar dochter ligt na betaling van een flink bedrag.