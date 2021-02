Nigeriaanse boeren en vissers mogen Shell in VK vervolgen voor olielekkages

Boeren en vissers uit Nigeria mogen in het Verenigd Koninkrijk Shell voor de rechter brengen voor de jarenlange vervuiling door olie in de Nigerdelta. Daardoor raakten hun landbouwgronden en viswateren ernstig vervuild en werden ze van hun bron van inkomsten beroofd. De 42.500 boeren en vissers die de zaak aanbrachten eisen een schadevergoeding.

Het Brits-Nederlandse olieconcern stelde zich op het standpunt dat de activiteiten in de Nigerdelta door een Nigeriaans dochterbedrijf werden uitgevoerd en dat de klagers in Nigeria naar de rechter moesten stappen. De boeren en vissers hebben daar geen vertrouwen in, omdat Nigeriaanse rechters corrupt zouden zijn.

Lagere rechtbanken gaven Shell gelijk, maar het Britse hooggerechtshof heeft hun uitspraken van tafel geveegd. De vijf rechters oordeelden dat het moederbedrijf mogelijk een zorgplicht heeft en dat de boeren en vissers mogelijk een zaak hebben.

Shell noemt de uitspraak teleurstellend, omdat de vervuiling vooral zou zijn veroorzaakt door sabotage en pogingen om olie af te tappen.

Belangrijke uitspraak

Naar de uitspraak van het hooggerechtshof werd met veel belangstelling uitgekeken. De uitspraak maakt mogelijk de weg vrij voor vervolging in het Verenigd Koninkrijk van andere multinationals voor misdrijven die door hun dochterbedrijven zouden zijn gepleegd.

Deze boeren spanden in Nederland een zaak aan tegen Shell: