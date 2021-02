Britse gehandicapten hard geraakt door de pandemie

Britten met een handicap lopen een aanzienlijk groter risico te overlijden aan covid. Dat blijkt uit cijfers van het ONS, het Britse bureau voor de statistiek.

In 2020 overleden bijna 51.000 inwoners nadat ze besmet waren geraakt met het coronavirus. Bijna 60 procent van hen (30.296) had een handicap.

Het Office for National Statistics (ONS) gebruikt een zeer ruime definitie van het begrip 'gehandicapten'. Tot deze groep behoren Britten die "lichtelijk beïnvloed" zijn door een handicap. Ook mensen met leerproblemen, zoals leesblindheid en een zwakke begaafdheid, vallen onder deze categorie. Volgens deze definitie is een op de zes Britten gekwalificeerd als gehandicapt. De helft van hen heeft een zware handicap.

Vooral vrouwen met zware handicap slachtoffer

Dat neemt niet weg dat Britten met zowel een lichte als zware handicap hard geraakt zijn door de pandemie. Vrouwen met een zware handicap lopen 3,5 keer meer risico te overlijden aan covid dan mannen zonder handicap. Vrouwen met een lichte handicap lopen twee keer meer risico. Bij mannen met een zware en lichte handicap is de risicofactor respectievelijk 3,1 en 1,9.

Een eerder onderzoek van Public Health England kwam in november al tot vergelijkbare conclusies. Liefdadigheidsgroepen die zich inzetten voor gehandicapten, luiden daarom de noodklok. "Gehandicapten zijn grotendeels vergeten. Ze krijgen onvoldoende ondersteuning en informatie", zegt Richard Cramer van de stichting Sense in een interview met de BBC.

"De overheid moet nu in actie komen. Ze moet prioriteit geven aan de behoeftes van gehandicapten en hun families. De regering moet laten zien dat ze geleerd heeft van de fouten van het afgelopen jaar."

Armere delen dubbel zwaar getroffen

In een vroeg stadium van de pandemie was duidelijk dat vooral ouderen het grootste risico liepen om te overlijden aan covid. Maar sindsdien zijn er tal van onderzoeken gepubliceerd waaruit blijkt dat de minderbedeelden en andere kwetsbare groepen onevenredig hard geraakt zijn.

In de rijkste delen van het Verenigd Koninkrijk overleden 63 op de 100.000 inwoners aan covid. In de armste delen was het sterftecijfer meer dan twee keer zo groot: 140 op de 100.000.

Een combinatie van factoren draagt daaraan bij. Armere Britten hebben minder goede toegang tot hoge kwaliteit gezondheidszorg. Ze lijden bovengemiddeld aan chronische aandoeningen als astma en overgewicht, die de kans op overlijden vergroten.

Bovendien werken veel armere Britten in beroepen die niet vanuit huis kunnen worden gedaan, zoals supermarktpersoneel, buschauffeurs en verplegers. Ze lopen daardoor een groter risico om het virus op te lopen.