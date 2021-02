Máxima leent Prinsjesdag-jurk uit aan Fries Museum

Koningin Máxima heeft de jurk die ze op Prinsjesdag 2015 droeg, uitgeleend aan het Fries Museum in Leeuwarden. Als het museum weer open kan, wordt de jurk een belangrijk onderdeel van de nieuwe tentoonstelling 'Haute Bordure'.

De zijden jurk met geborduurde bloemen en vogels is ontworpen door Jan Taminiau. Máxima droeg de jurk niet alleen op Prinsjesdag; fotograaf Erwin Olaf maakte later nog een portret van de koningin in de jurk.

De expositie in Leeuwarden gaat over borduurkunst. In zes zalen zijn ongeveer honderd kledingstukken en accessoires te zien vanaf de zeventiende eeuw tot nu. Zo worden er met gouddraad versierde schoenen uit 1620 tentoongesteld en ook een avondjurk met rinkelende bellen van Viktor & Rolf.