Influencer die zich voordeed als miljonair vrijgelaten uit gevangenis

Een 28-jarige Duitse vrouw die zich jarenlang in Amerika voordeed als een rijke erfgenaam en belangrijke influencer om zo hotels, rijke vrienden en banken op te lichten, is vrijgelaten uit de gevangenis. Waarschijnlijk moet Anna Sorokin nu terug naar Duitsland, melden Amerikaanse media.

Sorokin werd in mei 2019 veroordeeld tot een celstraf van vier tot twaalf jaar voor fraude. De lengte van de uiteindelijke straf zou onder meer afhangen van haar gedrag. In oktober bood Sorokin haar excuses aan in een hoorzitting over vervroegde vrijlating. "Ik schaam me voor wat ik heb gedaan en het spijt me", zei ze volgens The New York Post. "Ik snap nu dat ik veel mensen heb gekwetst terwijl ik dacht dat ik niets fout deed."

Sorokin verhuisde in 2003 naar New York en begon zich uit te geven als ene Anna Delvey, onder welke naam ze al snel als socialite bekend kwam te staan. Ze deed zich voor als een rijke Duitse erfgename, terwijl ze eigenlijk een blutte dochter van een Russische vrachtwagenchauffeur was.

Creditcards

Tijdens een vakantie in Marokko werd Sorokin betrapt. Al haar creditcards werden geblokkeerd, waardoor ze tienduizenden dollars van een van haar vriendinnen moest lenen. Toen die het geleende geld na maanden nog niet had teruggekregen, besloot ze naar de politie te gaan.

Daar bleek dat Sorokin 275.000 dollar had gestolen. Ze had verder een lening van een bank gekregen voor 100.000 dollar, waarmee ze onder meer de rekeningen van het dure hotel betaalde waarin ze woonde.