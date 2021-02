Bijna helft van bedrijven maakte in 2020 gebruik van coronasteun

Bijna de helft van de bedrijven met twee of meer personen in dienst maakte in 2020 gebruik van een steunmaatregel van de overheid. De meeste bedrijven deden een aanvraag voor loonsteun, daarna volgden een tegemoetkoming voor vaste lasten en uitstel van betalingen. In totaal deed 48 procent van de bedrijven een steunverzoek.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende dat op basis van voorlopige cijfers in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Het meest werd gebruikgemaakt van de NOW-regeling (28 procent) - deze staat ook wel bekend als de loonsteun. Daarna volgde de TOGS/TVL-regeling (24 procent) - de steun voor vaste lasten - en de uitstel van belastingbetaling (22 procent). Een deel van de bedrijven gebruikte een combinatie van deze regelingen.

Zelfstandige ondernemers zijn niet in deze berekeningen meegenomen. Zij konden aanspraak maken op de Tozo-regeling.