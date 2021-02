Branchevereniging sportscholen: 'Situatie is nijpend'

Januari is gewoonlijk de drukste maand voor fitnessclubs, yogascholen en sportverenigingen omdat mensen met het goede voornemen om meer te bewegen zich inschrijven. Maar door de coronacrisis vrezen veel sportscholen voor hun voortbestaan. Nieuwe aanwas blijft uit en veel leden zegden de afgelopen weken hun abonnement op.

"Mensen zijn best trouw aan ons, maar nu zien we ze toch het lidmaatschap opzeggen", zegt Aletta Berkhof van Berkhof Sport en Bewegen uit Twente. "We zijn vanaf half december dicht. We incasseren maar de helft van het abonnementsgeld en leden mogen hun lidmaatschap opschorten. Je weet dat nu de avondklok is verlengd, het weer langer gaat duren. Het is gewoon balen."

Opzeggingen

Volgens NL Actief, de branchevereniging van sport- en beweegbedrijven, zegt momenteel een derde van de abonnementhouders het lidmaatschap op. "Het is heel nijpend, Als een sportschool duizend leden heeft en er gaan er 300 weg, maar er wordt pas quitte gespeeld met 875 leden, dan wordt het problematisch. De vaste lasten lopen door: de huur, personeelskosten en de inventaris die wordt gehuurd of moet worden afgeschreven", zegt algemeen directeur Ronald Wouters.

Hij voorziet dat een op de zeven clubs het dit jaar niet redt als er geen aanvullend steunpakket komt voor de sportbranche. "Tijdens de eerste golf zijn veel ondernemers buiten de boot gevallen voor de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), omdat ze afspraken met hun klanten hadden gemaakt om wel het abonnementsgeld te blijven incasseren. Sommigen zegden toch op, anderen betaalden door. Degenen die daardoor bijvoorbeeld een inkomstenderving van 28 procent hadden, kregen niks, omdat voor de TVL minstens 30 procent nodig was."