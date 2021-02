Kamer wil einde aan konijnen- en hazenjacht

De Tweede Kamer wil een einde maken aan de jacht op konijnen en hazen. De dieren staan nu nog met de fazant, de wilde eend en de houtduif op de lijst van dieren waar vrij op gejaagd mag worden. Deze dieren mogen in het jachtseizoen door jagers geschoten worden.

Sinds vorig jaar staan het konijn en de haas op de rode lijst van bedreigde diersoorten. Dat moet dan ook gevolgen hebben voor hun bescherming, vindt de Kamer. Het verbod geldt alleen voor de hobbyjacht of plezierjacht, niet in geval van ziektebestrijding, plagen of andere redenen voor jacht.

Weidevogels

Op de laatste officiële vergaderdag van de Tweede Kamer werden ook verschillende moties aangenomen voor meer bescherming van weidevogels.

Zo moet het kabinet een onderzoek instellen naar "de schadelijke rol van katten en zwerfkatten" omdat zij "een van de grootste bedreigingen" voor de weidevogels vormen.

Ook wil de Kamer meer geld voor de bescherming van de grutto en voor natuurbeheer door boeren.