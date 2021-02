Zus vrijgelaten mensenrechtenactivist Saudi-Arabië: 'Écht vrij is ze niet'

Het begon allemaal achter het stuur naast haar vader. Klinkt onschuldig, maar tot een paar jaar geleden illegaal in Saudi-Arabië. Loujain al-Hathloul streed jarenlang voor het recht op autorijden voor vrouwen. Ze belandde in de gevangenis. Gisteren is de 31-jarige al-Hathloul vrijgelaten. "Maar echt vrij is ze nog niet", aldus haar zus Lina.

Lina maakte de vrijlating via Twitter bekend. "Loujain is thuis!", schreef ze, met daarbij een screenshot van een videogesprek. Er volgden veel reacties. Zo zei de Amerikaanse president Biden dat haar vrijlating "het juiste was om te doen" en noemt mensenrechtenorganisatie Amnesty International het "geweldig nieuws!".

Al-Hathloul heeft een reisverbod van vijf jaar en een voorwaardelijke straf van drie jaar. "We willen gerechtigheid. We willen dat Loujain écht vrij is en dat haar straf vervalt", vertelt Lina bij een persconferentie. De activiste gaat in hoger beroep. "Wanneer dat dient is onduidelijk. Dat is altijd een verrassing in Saudi-Arabië", zegt Alia al-Hathloul, een andere zus.

Loujain was zelf niet aanwezig bij de online bijeenkomst. Vanwege haar straf doet ze geen interviews of uitspraken over haar zaak. Waarschijnlijk kan ze haar sociale media ook niet gebruiken. De zussen wonen in het buitenland.