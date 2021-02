‘Facebook werkt aan Clubhouse-kloon, wereldwijd 6 miljoen installaties’

De wereldwijd groeiende aandacht voor audio-app Clubhouse is ook aan Facebook niet voorbijgegaan. Topman Mark Zuckerberg was vorige week al even te vinden in de app, wat een teken is dat hij interesse heeft voor het fenomeen. Volgens bronnen van The New York Times en persbureau Bloomberg werkt Facebook zelfs al aan een concurrent.

De elf maanden oude socialemedia-app Clubhouse wint de laatste weken sterk aan populariteit. Volgens marktonderzoeker Sensor Tower is de app nu wereldwijd ruim 6 miljoen keer geïnstalleerd, waarvan 35.000 keer in Nederland. De app staat op nummer vier in de Nederlandse App Store-hitlijst. De app is ondanks de groei wel nog altijd invite-only; je moet door een gebruiker van de app worden uitgenodigd.

Ook in China was de app populair, onder meer om over politiek gevoelige onderwerpen te praten. Volgens de Financial Times werden er zelfs uitnodigingen online verkocht. Maar maandag werd de toegang tot de app in China afgesloten.