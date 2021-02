Rechtbank: advocaat kinderen Ruinerwold mag hun verhaal niet vertellen

De advocaat die de oudste vier kinderen van Gerrit Jan van D. uit Ruinerwold bijstaat, mag hun verhaal volgende week nog niet in de rechtszaal vertellen. Dat heeft de rechtbank in Assen besloten.

De wet biedt er volgens de rechters geen ruimte voor. "Hoewel de rechtbank begrip heeft voor de wens van de kinderen om hun stem te laten horen, is er in deze fase van het proces, waarin het gaat om de vraag of de verdachte vervolgd kan worden, geen plaats voor het uitoefenen van het spreekrecht", oordeelde de rechtbank vanmiddag.

De 68-jarige Van D. heeft zwaar hersenletsel overgehouden aan een beroerte en is daarom volgens deskundigen niet in staat om berecht te worden. Hij kan nauwelijks nog praten en begrijpt veel dingen niet.

De advocaat van de kinderen zei gisteren tijdens de zitting dat ze de vier kinderen een stem wil geven voor het geval de rechtbank begin maart besluit dat het proces tegen Van D. stopt, schrijft RTV Drenthe.

Normaal komen slachtoffers pas later tijdens zo'n proces aan het woord.

Geen contact met de buitenwereld

Van D. wordt onder meer verdacht van jarenlange vrijheidsberoving en seksueel misbruik van zijn negen kinderen in Meppel, Hasselt en Zwartsluis en later van de jongste zes op een boerderij in Ruinerwold. De kinderen hadden geen contact met de buitenwereld en Van D. predikte thuis zijn eigen geloof, waarbij hij zichzelf zag als aartsvader.

De oudste kinderen zijn het gezin voor de verhuizing naar Ruinerwold in 2010 ontvlucht. De jongste vijf staan nog altijd achter hun vader.