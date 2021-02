Advocaten Marengo-hoofdverdachte Saïd R. leggen verdediging neer

De advocaten van Saïd R., een van de hoofdverdachten in het Marengo-proces, hebben de verdediging neergelegd. Dat bevestigt advocaat Christian Flokstra na berichtgeving van Nu.nl.

Naast Flokstra stond ook advocaat Nico Meijering R. bij. Waarom ze stoppen met de verdediging, is niet duidelijk. Tegen Nu.nl zegt Flokstra daarop niet te kunnen ingaan vanwege de geheimhoudingsplicht.

Nog niet uitgeleverd

Saïd R. werd begin vorig jaar opgepakt in Colombia. Daar zit hij nog steeds in afwachting van uitlevering. Bronnen zeggen tegen Nu.nl dat R. eergisteren via een videoverbinding zou worden verhoord, maar dat hij weigerde uit zijn cel te komen omdat zijn Colombiaanse advocaat niet bij het verhoor aanwezig was. Flokstra zegt daar niets over.

Onduidelijk is wat de gevolgen voor het Marengo-proces zijn. De hervatting van de zaak werd onlangs uitgesteld naar maart vanwege corona. Daarnaast hebben de twee advocaten nog geen actieve rol gehad in de rechtszaal omdat hun cliënt nog niet in Nederland is.

Rechterhand Ridouan Taghi

Saïd R. is door kroongetuige Nabil B. in het Marengo-liquidatieproces aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Volgens het Openbaar Ministerie stuurde hij spotters voor verschillende liquidaties aan en gaf hij de verzamelde info weer door aan Taghi. Spotters zijn degenen die een doelwit observeren.

Voor de tip die zou leiden tot R.'s aanhouding was een beloning uitgeloofd van 100.000 euro. In het hele Marengo-proces zitten nu zeventien verdachten vast, van wie zestien in Nederland.

Na de arrestatie van Taghi in december 2019 maakte Nieuwsuur deze video over R.