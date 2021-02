Geen landelijke koudegolf meer mogelijk, temperatuur in De Bilt 0,0 graden

Wie nog hoopte op een officiële, landelijke koudegolf kan dat gevoel maar beter in de ijskast zetten, want vandaag kwam de temperatuur in De Bilt rond 10.30 uur uit op 0,0 graden. Daarmee is de reeks van ijsdagen, dagen waarop de temperatuur niet boven het vriespunt komt, onderbroken. Volgens Weerplaza zijn de komende dagen niet meer voldoende om een nieuwe reeks neer te zetten.

Van een koudegolf is sprake als de maximumtemperatuur ten minste vijf dagen achter elkaar onder nul ligt, en het op minstens drie daarvan meer dan 10 graden vriest. De laatste keer dat we in Nederland een serie aan bitterkoude dagen hadden, was in 2012. Toen vroor het 10 dagen lang, waarvan vijf dagen het kwik onder de -10 ging. Dat was tussen 30 januari en 8 februari.

De temperatuur in De Bilt liep vanochtend snel op. Vroeg in de ochtend was het nog -9,5, maar door de combinatie van zon en weinig wind steeg de temperatuur snel. Rond 10.30 uur was het precies 0,0 graden.

Overigens sluit Weerplaza niet uit dat er vandaag wel een regionale koudegolf kan voorkomen. "Onder andere Hupsel, in de Achterhoek, is daarvoor een kanshebber", denkt de weerdienst.

Bootje breekt ijs

Nu de kou uit de lucht is, is het voor schaatsers belangrijk om nog snel ergens van het ijs te kunnen genieten. Wie wil weten waar de ijzers ondergebonden kunnen worden, kan daarvoor een speciale app raadplegen.

In de Amsterdamse Prinsengracht kunnen liefhebbers het wel vergeten. Ter hoogte van de Noordermarkt voer een bootje het ijs kapot, schrijft AT5. Tot groot ongenoegen van omstanders.

Voor de grachten geldt een vaarverbod, om het ijs te laten aangroeien. Daar leek de schipper niet van op de hoogte te zijn. "Hij kwam aanvaren met behoorlijk krakend ijs. Je kan het spoor zien, het is echt open gevaren. Dus het is maar hopen dat het weer vriest", zegt wethouder Egbert de Vries tegen de lokale zender AT5.

De politie heeft de schipper een boete gegeven. Niet voor het vernielen van het ijs, maar omdat hij tegen de vaarrichting in voer, aldus de politie.