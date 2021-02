Lucasfilm ontslaat actrice Gina Carano uit The Mandalorian om socialmediaberichten

Actrice Gina Carano is ontslagen door Lucasfilm, de studio die onder de vlag van Disney de films en series van Star Wars produceert. Ze kwam in opspraak na een aantal berichten op sociale media waarin ze de situatie rondom de coronamaatregelen in de VS vergeleek met nazi-Duitsland.

De 38-jarige actrice en voormalig MMA-vechter vertolkte een van de hoofdrollen in twee seizoenen van The Mandalorian, een serie op streamingsdienst Disney+ die zich afspeelt in het Star Wars-universum. Ze speelde een Rebel Alliance-soldaat genaamd Cara Dune.

"Gina Carano is niet in dienst bij Lucasfilm en er zijn ook geen plannen voor de toekomst", schrijft het bedrijf in een verklaring. "Niettemin zijn haar berichten op sociale media, waarin zij mensen op grond van hun culturele en religieuze identiteit denigrerend bejegent, verwerpelijk en onaanvaardbaar."

Haten

Carano zou een hoofdrol krijgen in de nieuwe serie Star Wars: Rangers of the New Republic, een spin-off van The Mandalorian. Dat is nu van de baan.

In een inmiddels verwijderd bericht op Instagram schreef Carano, die bekendstaat als Republikein, dat "Joden niet door nazi's, maar door hun buren op straat werden mishandeld". "Zelfs door kinderen. Omdat de geschiedschrijving is aangepast, beseffen de meeste mensen niet dat de nazi's duizenden Joden alleen maar konden oppakken omdat de regering ervoor zorgde dat hun buren hen gingen haten, enkel en alleen omdat ze Joods waren. Ik zie niet waarin dat verschilt van iemand haten om zijn politieke opvattingen."

Vrij snel na dit bericht ging de hashtag #FireGinaCarano (ontsla Gina Carano, red.) rond op Twitter.

Eerder in opspraak

In november kwam Carano ook in opspraak toen ze twitterde dat de presidentsverkiezingen in de VS frauduleus zijn verlopen. Ook twijfelde ze openlijk aan het nut van het gebruik van mondmaskers in de strijd tegen corona.

Of het personage Cara Dune uit The Mandalorian wordt geschrapt of dat de rol naar iemand anders gaat, moet nog blijken. Carano heeft nog niet gereageerd op het afblazen van haar hoofdrol.

Bekijk hier de trailer van de serie: