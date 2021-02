Dossiers over Arnhemse discriminatieaffaire toch volledig openbaar

Alle stukken uit een inclusiviteitsrapport over de gemeente Arnhem, dat tot een paar maanden geleden 'verdwenen' was, worden alsnog openbaar. Het college wilde de delen waarin ambtenaren met elkaar communiceren niet openbaar maken, maar de gemeenteraad besloot woensdagavond anders.

Tussen 2017 en 2019 werd onderzoek gedaan naar diversiteit en inclusiviteit bij de gemeente, maar de uitkomsten werden niet bekendgemaakt. Tot november vorig jaar, na maandenlang aandringen door een raadslid. Een deel van het rapport was echter zwartgelakt.

De documenten die nu alsnog openbaar worden, bevatten ook communicatie tussen ambtenaren. De verantwoordelijk wethouder Jan van Dellen (VVD) probeerde dat nog tegen te houden. Volgens hem voelen ambtenaren zich minder vrij in hun functioneren als dit soort documenten openbaar worden. Daar was de gemeenteraad het niet mee eens.

"Als er sprake is van misstanden, is transparantie het middel om die op te lossen", betoogt een gemeenteraadslid. Volgens hem legt het college kritische kanttekeningen en alarmerende signalen naast zich neer en is juist dat wat niet naar buiten mag komen, schrijft Omroep Gelderland. Dat meent ook een ander lid. "Het college probeert de deksel op de doofpot te houden."

Niet-westerse sollicitanten minder kans

Het onderzoek, gedaan door de Universiteit Tilburg, laat onder meer zien dat mensen met een niet-westerse achtergrond minder kans maken op een baan bij de gemeente Arnhem. Het aantal sollicitanten met een niet-westerse achtergrond is lager dan het landelijk gemiddelde.

De reden waarom de resultaten niet gedeeld werden, was volgens de wethouder omdat er kritiek was op de opzet van het onderzoek. Het zou onvolledig en nog niet af zijn geweest. De onderzoekers zeggen die kritiek nooit te hebben gehoord.