Oscar-uitreiking dit jaar helemaal anders en op meerdere locaties

De Oscar-uitreiking vindt dit jaar plaats op meerdere plekken, zegt de Academy of Motion Picture Arts and Science tegen The Hollywood Reporter.

Een van die plekken is het Dolby Theatre in Los Angeles, waar de uitreiking normaal gesproken plaatsvindt. Daarnaast wordt er gekeken naar locaties in andere steden waar acteurs en filmmakers persoonlijk het Oscarbeeldje in ontvangst zouden kunnen nemen. Ook buiten de VS zouden zo Oscars kunnen worden uitgereikt in steden als Londen, Parijs of Seoul.

Het idee erachter is dat de genomineerde acteurs en filmmakers minder hoeven te reizen en dat er op de verschillende locaties voldoende afstand kan worden gehouden.

Daarnaast zal waarschijnlijk ook een groot deel van de ceremonie digitaal zijn. De winnaars krijgen dan via een videoverbinding te horen dat ze een Oscarbeeldje krijgen.

De jaarlijkse Oscar-uitreiking is vanwege de coronapandemie al verplaatst van 28 februari naar 25 april. Binnenkort komt de Academy met meer details over de uitreiking in 2021.