Opnieuw Hongaarse nieuwszender uit de lucht gehaald, EU 'nog meer' bezorgd

Het grootste onafhankelijke radiostation van Hongarije wordt komende zondag uit de lucht gehaald. De zender Klubradio, die veel programma's maakt waarin kritiek wordt geuit op de regering van premier Orbán, zou "administratieve fouten" hebben gemaakt, zoals het te laat vermelden van luistercijfers.

De Europese Commissie zegt te onderzoeken of met de gedwongen sluiting van de radiozender Europese regels worden geschonden. "We hebben contact met de Hongaarse autoriteiten en zullen niet aarzelen actie te ondernemen", zegt een woordvoerder van de Commissie. De bestaande zorgen over de persvrijheid in Hongarije zijn "alleen maar groter geworden".

Klubradio is al lange tijd in een conflict verwikkeld met mediawaakhond NMHH, dat de taak heeft nieuwsmedia te controleren op onder meer "politieke evenwichtigheid". Daarvoor heeft de NMHH vergaande middelen gekregen, zoals het doorzoeken van redacties en het opleggen van boetes aan directeuren van mediabedrijven.

In 2013 werd de uitzendvergunning van Klubradio al eens ingetrokken, maar na protesten kreeg de zender een vergunning voor nog eens zeven jaar. Die wordt nu niet verlengd, vanwege administratiefouten die volgens de directeur van de zender uit de lucht zijn gegrepen. "Het enige doel is kritische geluiden te laten zwijgen", zegt hij tegen Euronews.