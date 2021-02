Walibi niet schuldig aan kart-ongeluk 13-jarig meisje

Walibi Holland is niet schuldig aan een ongeluk met een kart waarbij een 13-jarig meisje ernstig gewond raakte. Het meisje uit Almere kwam in 2018 met haar haren vast te zitten in de motor van een kart.

Ze ondervindt nog steeds lichamelijke en psychische hinder van het ongeluk. "Ook voor haar ouders, broer en zus en alle andere omstanders is het een verschrikkelijke ervaring geweest", zegt de rechter. De kartbaan is sinds het incident gesloten.

Het lange haar van het meisje kwam tijdens het rijden via een opening achter de stoel vast te zitten in de motor. Hierdoor werd een deel van haar hoofdhuid van haar hoofd afgetrokken.

Volgens het Openbaar Ministerie kon het ongeluk gebeuren door nalatigheid. De motor van de kart zou niet voldoende afgeschermd zijn en er zou een onderdeel hebben ontbroken. Ook zouden medewerkers van het attractiepark in Biddinghuizen zich niet aan de veiligheidsinstructies hebben gehouden. Het OM eiste daarom een boete van 60.000 euro voor het park.

Onvoldoende bewijs

De rechter gaat daar niet in mee. Volgens de rechtbank blijkt uit het dossier niet dat er onvoldoende instructies zijn gegeven of dat de kart en de kartbaan niet in orde waren.

Er werd voldoende aandacht besteed aan het haar van het meisje, oordeelt de rechter. Medewerkers zagen erop toe dat ze haar haren in een knot deed voor ze wegreed. Volgens ooggetuigen raakte haar haar kort na de start los, meldt Omroep Flevoland.

Het voertuig was volgens de rechter in orde. Er zat weliswaar een opening achter de zitting, maar die maakte deel uit van het ontwerp. De karts en de baan waren goedgekeurd door een onafhankelijke instantie. Het klopt dat er onderdeel van het voertuig ontbrak, maar volgens de rechter is niet aangetoond dat dat een rol heeft gespeeld bij het ontstaan van het ongeluk.