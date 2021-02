Ook morgen minder NS-treinen vanwege winterweer

ProRail Gebruiker geverifieerd door Twitter @ProRail

Het winterweer bezorgt ons flink wat werkzaamheden, maar tegelijkertijd is het een prachtig plaatje 😍 En zeker als er treinen rijden! We werken met alle vervoerders dag en nacht door om steeds meer treinverkeer mogelijk te maken. Deze mooie beelden wilden we je niet onthouden.