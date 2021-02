Joelia, vrouw Russische oppositieleider Navalny, vliegt naar Duitsland

Joelia Navalny, de vrouw van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny, is vanuit Rusland naar Duitsland gevlogen. Dat schrijft het persbureau Interfax, op basis van een bron.

Ze zou vanaf het vliegveld Domodedovo bij Moskou naar Frankfurt zijn gevlogen. Het is onduidelijk waarom ze naar Duitsland is vertrokken.

Begin deze maand werd aan Joelia Navalny door een Russische rechter een boete van omgerekend zo'n 220 euro opgelegd, omdat ze zou hebben deelgenomen aan een illegale bijeenkomst.

Strafkolonie

Vorige week werd haar man door een Moskouse rechtbank veroordeeld tot ruim tweeëneenhalf jaar in een strafkolonie. Een voorwaardelijke gevangenisstraf werd toen omgezet in een onvoorwaardelijke, omdat hij zich niet had gemeld bij de reclassering toen hij in Duitsland aan het herstellen was.

Daar werd Navalny afgelopen zomer naartoe gevlogen nadat hij was vergiftigd met het zenuwgas novitsjok. Toen hij na zijn herstel terugvloog naar Rusland, werd Navalny direct ingerekend.

