IJsclubs in de greep van schaatskoorts, ijs nog niet overal veilig

Vrijwilligers zijn in het hele land druk bezig om banen klaar te maken. Het merendeel van de ijsclubs verwacht morgen of vrijdag open te kunnen.

Veel regionale omroepen hebben in kaart gebracht waar in de provincie al kan worden geschaatst en waar de banen vermoedelijk later deze week opengaan. Onder meer Omroep Gelderland, Omroep Brabant, RTV Oost en Omroep Flevoland maakten een overzicht.

Natuurijs

Het advies van Reddingsbrigade Nederland is om voorlopig alleen te schaatsen op een natuurijsbaan, een ondergespoten stuk weiland of ondiepe sloten. Schaatsen op bevroren meren en grachten is nog te gevaarlijk.

Desondanks wagen enkelen zich al op natuurijs, zoals in Zwartsluis. Een groep mannen reed daar vanmorgen in alle vroegte de eerste rondjes langs de randen van een gracht, waar het ijs 5 centimeter dik was. "Op het midden is het nog maar 3,5 centimeter", zeggen ze tegen RTV Oost. Het advies is om pas vanaf 8 centimeter het ijs op te gaan.

Volgens de Reddingsbrigade wordt er op veel plekken geen goede controle gedaan naar de kwaliteit van het ijs. In dit artikel van NH Nieuws legt de hulpdienst uit wat je moet doen als je door het ijs zakt.

Sneeuwsurfen

Mocht schaatsen de komende dagen niet lukken, dan is sneeuwsurfen nog een optie. In Zeeland gingen kitesurfers over verlaten, besneeuwde akkers heen.

"Ik ken de boer van dit akkerland bij Kamperland en die vond het goed dat we hier komen snowkiten. Je kan natuurlijk niet zomaar op een akker gaan surfen, want voor hetzelfde geld heeft die boer al wat ingezaaid", zegt Suze van Gaalen tegen Omroep Zeeland.