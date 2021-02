Meisje (12) vermist in Voorburg, politie verstuurt Vermist Kind Alert

De politie maakt zich zorgen om de 12-jarige Mergem Veli. Het meisje is dinsdagochtend voor het laatst gezien op het Oosteinde in Voorburg en is sinds die tijd vermist.

Dinsdagochtend rond 11.15 uur vroeg ze op het Oosteinde aan iemand waar tramlijn 4 reed. Daarna is ze niet meer gezien, schrijft Omroep West.

De politie heeft een Vermist Kind Alert verstuurd en haar naam en foto verspreid. Veli is niet gekleed op de winterse weersomstandigheden en de politie maakt zich ernstige zorgen. Het meisje droeg een beige vest, een lichtgekleurde broek en een roze rugzak.