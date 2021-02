Weerman Peter geniet van de vele ingestuurde weerfoto's

"Ik heb de afgelopen acht jaar als weerman op een dag nog nooit zo veel weerfoto's gekregen." NOS-meteoroloog Peter Kuipers Munneke schat dat hij tussen de duizend en vijftienhonderd foto's van winterse taferelen langs zag komen; hieronder zie je een selectie.

Omdat de zon zich geregeld liet zien, was het een ideale dag om weerfoto's te maken. Zo werd hier de zonsondergang (of opkomst) vastgelegd bij het witte Kerkje van Simonshaven in Zuid-Holland: