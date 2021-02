16 jaar cel voor man die Brabantse carnavalsartiest doodde om geld

Een 27-jarige man moet zestien jaar de gevangenis in voor de dood van een 56-jarige man uit Boxmeer. De man doodde het slachtoffer tijdens een seksdate in februari vorig jaar. Daarna nam hij zijn geld mee.

Het slachtoffer was Frank Schrijen (56), een bekende tonprater, meldt Omroep Brabant. Dat is iemand die bij het carnaval in een op een podium geplaatste ton stapt, een typetje speelt en daarbij grappen maakt.

De 27-jarige dader komt uit Trinidad en Tobago. Hij had in 2017 ook al eens afgesproken in de woning van Schrijen in Boxmeer. Destijds stal de man ook al een fors geldbedrag. Door die afspraak wist hij dat Schrijen veel contant geld in huis had.

Wanhopig en gefrustreerd

In februari vorig jaar was de man volgens de rechtbank wanhopig en gefrustreerd. Hij wilde weg uit Nederland en had geld nodig. Hij zocht daarom contact met Schrijen, met de bedoeling hem opnieuw te bestelen.

Tijdens de date sloeg de dader Schrijen met een stuk hout en daarna bond hij hem vast. Toen Schrijen probeerde te ontsnappen, volgde er een worsteling. Daarna sneed de 27-jarige de keel van het slachtoffer door. Hij vertrok met de portemonnee met geld.

De rechtbank heeft er bij het bepalen van de straf rekening mee gehouden dat het slachtoffer op gruwelijke wijze om het leven is gebracht. Ook is de nabestaanden onherstelbaar leed aangedaan, vindt de rechter.

De dader moet hen een schadevergoeding van zo'n 17.000 euro betalen.