Vrouw aangehouden in Zeeuwse vermissingszaak

In Aardenburg is vanochtend een 44-jarige vrouw aangehouden in verband met de vermissing van een vrouw uit Oostburg. De 29-jarige vrouw wordt sinds half december vermist.

De twee vrouwen zijn bekenden van elkaar. De verdachte heeft net als de vermiste vrouw een winkel in Oostburg.

De omgeving van de woning van de verdachte is afgezet met zwarte schermen. De politie doet zowel onderzoek in het huis als in de winkel van de verdachte. Ook zijn twee auto's in beslag genomen. Het onderzoek neemt naar verwachting de hele dag in beslag.

Vooralsnog houdt de politie rekening met verschillende scenario's. "Zowel met een vrijwillige verdwijning als met een misdrijf", zegt een woordvoer tegen Omroep Zeeland. De man van de verdachte is niet aangehouden. "Die hebben we vanmorgen wel gesproken."

Geen spoor

Ichelle van de Velde (29) is voor het laatst gezien door een familielid op 14 december. Woensdag 16 december was er nog kort telefonisch contact. Sindsdien ontbreekt van haar ieder spoor. De afgelopen maanden is er meerdere keren in en rond Oostburg gezocht, zowel door de politie als door vrienden en familie van de vrouw.

Half januari doorzochten forensische specialisten haar woning en een naaiatelier. Daar werden geen aanwijzingen voor een misdrijf gevonden.