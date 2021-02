Bij Randstad is het weer bijna net zo druk als voor corona

De vraag naar uitzendkrachten neemt snel toe, ziet uitzendconcern Randstad. Na een flinke dip na de eerste lockdown is er nu bijna weer net zoveel vraag naar arbeidskrachten als voor corona.

"Er zijn sectoren die winnen, waar het best druk is", zegt Jacques van den Broek, de hoogste baas van het bedrijf. " Met name in de logistiek en ook bij mensen die zich bezighouden met coronatesten en vaccineren."

Randstad is het grootste uitzendbedrijf ter wereld. Het bedrijf is actief in 38 landen en plaatste het afgelopen jaar 2 miljoen mensen bij bedrijven. Uit de jaarcijfers van het bedrijf blijkt dat de winst het afgelopen jaar is gehalveerd naar ruim 300 miljoen euro. Steunmaatregelen van overheden zorgden voor een voordeel van 330 miljoen voor het bedrijf.

Mensen tekort

De omzet kromp over heel 2020 met 12 procent, maar de laatste maanden is die krimp steeds kleiner geworden. In januari werden er wereldwijd net zoveel uitzendkrachten door het concern ingezet als voor de coronacrisis.

Dat komt voor een deel doordat Randstad zich meer is gaan richten op sectoren die groeien en minder op sectoren waar er weinig werk is. Toch zeggen de cijfers van het uitzendbureau volgens Jacques van den Broek iets over de status van de arbeidsmarkt.

"Het zegt dat covid voorbij gaat en dat het niets verandert aan de trends op de arbeidsmarkt. We gaan mensen tekortkomen", zegt Van den Broek. "Het is wel zo dat vrij veel mensen ander werk moeten gaan doen. En daar moet je je op instellen."

Het onderdeel van Randstad dat mensen omschoolt, verdubbelde vorig jaar in omvang.