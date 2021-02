Colombia legaliseert honderdduizenden Venezolaanse migranten

Colombia gaat honderdduizenden Venezolanen die illegaal in het land verblijven, aanmerken als legaal. Met die status zijn de Venezolanen vrij om te werken en te wonen in het land, zo maakte de Colombiaanse president Duque bekend in een gezamenlijke persconferentie met de VN-Commissaris voor de Vluchtelingen Grandi.

Duque sprak van "een mijlpaal in het migratiebeleid" van het Zuid-Amerikaanse land. Bijna een miljoen van de ruim 1,7 miljoen Venezolaanse migranten en vluchtelingen in Colombia bezitten geen verblijfsvergunning. Grandi noemde de stap van Colombia historisch. Het was volgens hem een van de menslievendste gebaren in de regio in decennia.

Vluchten voor crisis

De legale status geldt voor tien jaar. Het besluit zal volgens Duque ook de veiligheidsdiensten in Colombia helpen, omdat de vele illegalen straks geregistreerd zijn. Hij zei verder dat elke Venezolaan die zich niet registreert het riskeert om op een later moment uitgezet te worden.

De afgelopen jaren trokken er velen van Venezuela naar buurland Colombia, vluchtend voor de al jaren durende diepe economische en sociale crisis in het land.

Duque benadrukte dat zijn besluit geen oplossing is voor de problemen in Venezuela. "Daarvoor moeten we gezamenlijk bedenken hoe de dictatuur kan worden beëindigd, hoe een overgangsregering kan worden ingesteld en hoe daarna vrije verkiezingen gehouden kunnen worden."