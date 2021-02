Burgemeester: ME meermaals onder zware druk bij rellen in Eindhoven

Rond 16.45 uur renden relschoppers naar het station en werden winkels geplunderd en auto's en fietsen in brand gestoken. Niet veel later was het waterkanon gerepareerd en arriveerden ME'ers uit Amsterdam, maar die konden niet voorkomen dat de camera's op het Stationsplein werden vernield. Daardoor beschikt de politie niet over camerabeelden.

Rapport met leerpunten

Het bleef nog lange tijd onrustig in de stad, doordat er volgens Jorritsma kleine groepjes relschoppers verspreid actief bleven. Hij zou zich later emotioneel uiten over "het schuim van de aarde dat hier geprobeerd heeft de boel te molesteren".

Het feitenrelaas dat Jorritsma vandaag naar de gemeenteraad stuurde, loopt vooruit op het onderzoek dat het instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) uitvoert. Dat instituut praat onder meer met alle betrokken en verwacht binnen vier weken met een rapportage te komen. Daarin staat welke lessen uit de rellen kunnen worden getrokken.

Burgemeester Jorritsma wil onder meer weten of de politie, gemeente en justitie er alles aan hebben gedaan om de rellen te voorkomen en te beëindigen. Het onderzoek van het COT richt zich niet op de proportionaliteit van het politiegeweld.

Tijdens en na de ongeregeldheden in Eindhoven zijn meer dan zeventig relschoppers opgepakt. Vanochtend werd nog een 35-jarige man aangehouden voor het plunderen van de Jumbo-supermarkt op het station.