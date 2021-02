Dierenpolitie haalt 61 verwaarloosde honden uit woning in Twente

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de dierenpolitie hebben vorige week 61 honden uit een woning in Twente gehaald. De dieren hadden een vervuilde vacht en leefden in donkere ruimtes, kattenbenches of kastjes. De vloer van het huis was besmeurd met uitwerpselen en urine, schrijft RTV Oost.

De dieren, stuk voor stuk kleine rashonden, werden aangetroffen bij een controle in een gemeente in Twente. In welke plaats wil de inspectiedienst niet zeggen. "Anders wordt het te gemakkelijk te herleiden en dat willen we voorkomen", zegt een woordvoerder.

De controle vond plaats nadat er eerder al inspecteurs aan de deur stonden en er zo'n 25 hondjes werden aangetroffen. Destijds kreeg de eigenaresse de opdracht om de situatie te verbeteren.