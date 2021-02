Grote brand bij tuincentrum in Lisse, twee brandweermannen gewond

Bij de brand komt veel rook vrij. Het advies aan omwonenden is om ramen en deuren te sluiten en niet te komen kijken.

Het tuincentrum vlakbij de Keukenhof is in oktober vorig jaar gewisseld van eigenaar en wordt verbouwd. De opening stond gepland voor maart dit jaar. "We zijn er helemaal kapot van", zegt een geëmotioneerde medewerker, die op tijd naar buiten kon komen. "Dit is niet normaal."