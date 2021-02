Podcast De Dag: Trumps impeachment 2.0

De Amerikaanse Senaat begint deze week aan het tweede impeachmentproces tegen oud-president Trump. Niet om hem af te zetten, want hij is al afgezwaaid, maar om een punt te maken.

De Democraten zien de bestorming van het Capitool op 6 januari als een mislukte coup en vinden dat daar niet zomaar aan voorbij gegaan kan worden. En het is meer dan symboliek: Trump kan ook allerlei rechten verliezen als hij veroordeeld wordt, zoals de mogelijkheid om ooit nog gekozen te worden in een openbaar ambt. Centraal staat de vraag of Trump zijn aanhangers heeft opgehitst om het Capitool te bestormen.

Bij zijn eerste impeachmentproces werd Trump vrijgesproken. Bij het tweede waarschijnlijk ook, toch is alles dit keer anders. Jurist en kenner van het Amerikaanse staatsrecht Kenneth Manusama zet in podcast De Dag uiteen wat de verschillen zijn.

Uniek is sowieso dat de senatoren die straks een oordeel moeten vellen, zelf getuigen waren van het geweld waarvoor Trump wordt aangeklaagd. Ze moesten vluchten voor hun leven. Hoe zal die ervaring het proces beïnvloeden?

Verder is de verdedigingslinie van Trumps advocaten volgens Manusama dun en moeten de Republikeinen een afweging maken tussen principes en politiek opportunisme.