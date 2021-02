Netanyahu ontkent voor rechter schuld in slepende corruptiezaak

In Israël is premier Netanyahu voor de rechter verschenen voor een nieuwe zitting in het langslepende corruptieproces tegen hem. Tientallen tegenstanders staan bij de rechtbank in Jeruzalem.

De premier ontkende opnieuw schuld. "Ik bevestig het geschreven antwoord dat namens mij is ingediend", zei Netanyahu in de rechtszaal. Daarmee verwees hij naar een document met het verweer van zijn advocaten, dat vorige maand was ingediend. Niet lang na zijn statement vertrok de premier uit de rechtszaal.

Het is de tweede keer dat de Israëlische premier zelf bij de zaak tegen hem aanwezig was.

Drie zaken

De premier staat terecht voor omkoping, fraude en schending van het vertrouwen. Zo zou hij onder meer een mediabedrijf hebben omgekocht om positieve berichten over hem de wereld in te sturen.

Netanyahu spreekt zelf van een heksenjacht. "En zo denken ook veel van zijn aanhangers erover, die blijven hem trouw", zegt correspondent Ties Brock in het NOS Radio 1 Journaal

Tegelijkertijd is er een groep tegenstanders die al maandenlang middels demonstraties eist dat de premier opstapt. Brock, die buiten de rechtbank staat, schat dat er inmiddels meer dan honderd demonstranten staan met vlaggen en T-shirts met teksten als "crime minister" erop. "Er is veel pers en veel politie op de been. Alle ogen zijn hier op het proces gericht vandaag", aldus de correspondent.

Verkiezingen

Het proces speelt al jaren en is vaak vertraagd of uitgesteld. Al die tijd bleef Netanyahu aan als premier. Volgens de Israëlische wet hoeft een premier niet af te treden, tenzij hij veroordeeld wordt door een rechter. Op 23 maart staan er nieuwe verkiezingen gepland.

Vandaag wordt iets meer duidelijk over het verdere verloop van het proces. "De vraag is of er de komende weken al verhoren zullen zijn", zegt correspondent Brock. "Of zal de zaak over de verkiezingen worden getild zoals Netanyahu wil?"