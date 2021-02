Wekdienst 8/2: (Deel van) basisscholen weer open • Kabinet neemt besluit over avondklok

Vandaag is het zwaarbewolkt met op veel plaatsen enige tijd (mot)sneeuw. Vooral in het oosten en zuidoosten kan 1 tot 3 centimeter nieuwe sneeuw vallen. De oostenwind is matig tot krachtig, op de Wadden nog hard. de middagtemperatuur ligt tussen -4 en -6 graden, maar het voelt aan als -10. Vanavond neemt de wind af en wordt het uiteindelijk grotendeels droog.