'OM vervolgt niemand voor fataal mortierongeluk in Mali'

Het OM gaat niemand strafrechtelijk vervolgen voor het mortierongeluk in Mali waarbij in 2016 twee Nederlandse militairen omkwamen. Dat schrijft het AD.

Volgens het OM is de precieze oorzaak van de vroegtijdige ontploffing van de mortier niet met volledige zekerheid te achterhalen. Deskundigen kwamen tot verschillende conclusies.

Het OM informeerde de nabestaanden van de militairen vorige week in een persoonlijk gesprek en per brief over het besluit.

Defensie schoot ernstig tekort

Eerder stelde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dat Defensie ernstig tekort was geschoten bij het ongeluk met de 60-millimetermortier in Mali dat sergeant Henry Hoving (29) en korporaal Kevin Roggeveld (24) het leven kostte. Oud-minister Hennis trad af naar aanleiding van die conclusies.

In 2019 bleek uit extra onderzoek dat de mortiergranaat nog meer gebreken had dan eerder bekend was.

Advocaat Michael Ruperti, die de nabestaanden bijstaat, noemt de beslissing van het OM tegenover het AD "onbegrijpelijk". Volgens hem is er nog genoeg te onderzoeken.

Ruperti: "Omdat de precieze oorzaak van de ontploffing niet duidelijk is, kun je niet zeggen dat er helemaal niets strafbaars is gedaan. Deze munitie had nooit aangeschaft mogen worden en verscheept. De mensen die dat hebben gedaan, moet je opsporen."

Nabestaanden alsnog naar rechter

De nabestaanden zeggen tegen de krant nu zelf naar de rechter te stappen om alsnog vervolging af te dwingen. Greetje Groenbroek, de moeder van Hoving, zegt "geen vrede" te kunnen hebben met het besluit van het OM.

"Ons leven staat al 4,5 jaar op zijn kop. Elke keer worden wij geconfronteerd met die lege stoel. Als ik mijn kleindochter zie, denk ik vaak: zij zal Henry nooit leren kennen. Dat blijft heel confronterend."