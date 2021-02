Daken bezwijken onder gewicht van stuifsneeuw

Op verschillende plekken in het land zijn daken of gevels bezweken door de ophoping van sneeuw. Onder andere het Vrijheidsmuseum in Groesbeek, een tennishal in Winterswijk en het huis van Raymond van Barneveld liepen schade op.

Bij het Gelderse museum was het nieuwe, innovatieve dak de zwakste schakel. Het oorlogsmuseum heeft de vorm van een parachute, met grote luchtzakken die worden opgeblazen om hun vorm te krijgen. Die constructie bleek slecht bestand tegen de grote hoeveelheden sneeuw.

"We hadden nog geen lakmoesproef gehad, maar nu wel", zegt directeur Wiel Lenders tegen Omroep Gelderland.

Lenders zegt dat het museum nog de luchtdruk had opgevoerd en de verwarming hoger had gezet om sneeuwvorming tegen te gaan, maar tevergeefs. De brandweer moest erbij komen om zo'n 3000 kilo sneeuw te ruimen.

Volgens Lenders heeft de collectie geen schade opgelopen, omdat het dak waterdicht bleef. Over een paar dagen kan de schade aan de constructie worden opgemaakt.

Sneeuwruimen

Ook de opblaashal van een hockeyvereniging in Deventer dreigde het te begeven. Doordat de sneeuw naar een kant van de hal was geblazen, zakte de constructie daar in.

Overhaast opgeroepen leden van de clubs moesten helpen opgehoopte sneeuw van het dak te ruimen. De brandweer hielp door uit een hoogwerker met een bezem sneeuw te schuiven, soms per ongeluk over de opgeroepen hulptroepen heen.