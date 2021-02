Nieuw geval van het ebolavirus opgedoken in Congo

In Congo is een nieuw geval van het ebolavirus opgedoken. Gezondheidsautoriteiten spreken van een vierde uitbraak in minder dan drie jaar.

Een vrouw in het oosten van het Afrikaanse land werd vorige week met symptomen van het virus in het ziekenhuis van de plaats Butembo opgenomen en overleed woensdag. De contacten van de vrouw worden gecontroleerd op een besmetting met het virus.

Het slachtoffer was getrouwd met een man die tijdens een eerdere ebola-uitbraak ook besmet raakte, volgens de Congolese overheid. Volgens een studie in de New England Journal of Medicine kan het virus meer dan drie jaar in spermacellen blijven leven.

Gezondheidsautoriteiten maken zich zorgen over de nieuwe uitbraak, die bovenop de coronacrisis komt.

Twaalfde uitbraak

Het gaat om de twaalfde uitbraak in de Democratische Republiek Congo sinds 1976, toen het virus voor het eerst werd ontdekt. Een uitbraak die in het oosten van het land rondging, was de op een na dodelijkste ebola-uitbraak ter wereld. Zo'n 2299 mensen kwamen om het leven.

Bij de zwaarste epidemie, die heerste van 2013 tot 2016 in West-Afrika, stierven meer dan 11.000 mensen aan ebola.