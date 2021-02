Amerikaanse oud-minister George Shultz (100) overleden

De Amerikaanse oud-minister van Buitenlandse Zaken George Shultz (100) is overleden. In de jaren 80 was hij nauw betrokken bij het verbeteren van de verstandhouding met de Sovjet-Unie en het afremmen van de wapenwedloop in de Koude Oorlog.

Voordat de Republikein Shultz zich richtte op de internationale politiek was hij onder president Nixon al minister van Arbeid en later van Financiën. Daarna werd hij onder president Reagan zes jaar lang minister van Buitenlandse Zaken, de langste periode op deze post sinds de Tweede Wereldoorlog.

Midden-Oosten en kernwapens

Hij zette zich onder meer in voor vrede in het Midden-Oosten. Hij spande zich in om een einde te maken aan de burgeroorlog in Libanon en het militaire conflict tussen Israël en Libanon. Ook poogde hij Israël en de PLO te laten onderhandelen over een vredesakkoord.

De meeste erkenning kreeg Shultz voor zijn rol bij het sluiten van het eerste verdrag met de Sovjet-Unie in 1987 om het aantal kernwapens in beide landen te beperken. Ook na zijn politieke carrière bleef hij zich inzetten tegen kernwapens. "Nu we zoveel weten over deze wapens en hun kracht, zijn het eigenlijk wapens die we toch niet zouden gebruiken. Dus ik denk dat we beter af zijn zonder", zei hij in een interview in 2008.

Afstand van Trump

In december liet Shultz nog van zich horen door in een artikel in The Washington Post op te roepen tot fatsoen en respect voor andere meningen. Het stuk ter gelegenheid van zijn honderdste verjaardag werd door velen gezien als een aanval op de regeringsstijl van president Trump.

Shultz overleed gisteren in zijn woning op de campus van de Stanford University, waar hij onder meer emeritus hoogleraar was. Ook was hij erelid van een denktank op deze universiteit in Californië.

Condoleezza Rice, zelf van 2005 tot 2009 minister van Buitenlandse Zaken, noemt haar voorganger en partijgenoot "een groot Amerikaans staatsman". "Hij zal worden herinnerd als een man die de wereld heeft verbeterd", schrijft ze in een verklaring.

Ook oud-minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton roemt Shultz als een groot man: