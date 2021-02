Veel slachtoffers door afbreken gletsjer in India

In India zijn waarschijnlijk veel slachtoffers gevallen doordat een deel van een gletsjer in de Himalaya is afgebroken. Het ijs van de Nanda Devi-gletsjer kwam terecht op een elektriciteitscentrale bij een dam in een rivier. Daar waren op dat moment zo'n 150 mensen aan het werk. Een deel van de dam is verwoest en veel apparatuur werd door het water meegesleurd.

Er ontstonden grote overstromingen. Veel mensen werden stroomafwaarts door het water en puin meegesleurd en worden vermist. Een lokale functionaris zegt dat er gevreesd wordt voor 100 tot 150 doden.

De gletsjer ligt in de noordelijke deelstaat Uttarakhand, langs de grens met China. Het ijs kwam terecht in de rivier Alaknanda. Veel mensen die langs de rivier op zoek waren naar sprokkelhout of hun vee langs de rivier lieten grazen, werden door de vloedgolf verrast.

Omstanders maakten beelden waarop te zien is hoe het water naar beneden kolkt: