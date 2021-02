Sneeuwballen met agenten, geen treinen: Nederland ontwaakt onder laag(je) sneeuw

De harde wind maakte het extra koud. Ook op plekken waar het nauwelijks vroor kon het aanvoelen als -10 door de harde wind.

Een weerstation op de Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen registreerde de hele nacht windkracht 8. Dat betekende dat er daar officieel een sneeuwstorm heerste, de eerste in 11 jaar tijd. Ook in het Waddengebied werd vanmorgen die windkracht gemeten.

Amateurmeteorologen haalden vanmorgen vroeg al de rolmaat tevoorschijn om elkaar via Twitter de plaatselijke sneeuwhoogtes door te geven. Een enkeling kon 30 centimeter meten, vaker kwam 5 tot 10 centimeter voorbij en in Friesland treurde men dat er maar een dun laagje te vinden was.

Enkele ongelukken

Grote ongelukken deden zich niet voor in de nacht. De ANWB zag geen grote overlast door de voorspelde sneeuwjacht of sneeuwduinen.

Wel raakte de Merwedebrug op de A27 aan het begin van de nacht versperd door een geschaarde vrachtwagen. Ook gleed in Den Haag een auto de Laakhaven in, de inzittenden konden zich op tijd redden uit de zinkende auto. Ook elders belandden enkele auto's naast de weg, maar voor zover bekend nauwelijks met schade.

Vanwege de avondklok was het rustig op straat. Op veel plekken bleef de sneeuw onaangetast, met hier en daar een glijpartij: