Leon Spinks, een van de vijf die Muhammad Ali versloeg, overleden

De Amerikaanse oud-bokser Leon Spinks is op 67-jarige leeftijd overleden. In zijn verder weinig opvallende carrière had hij één groot wapenfeit: hij was een van de slechts vijf boksers die Muhammad Ali in de ring versloeg.

Geboren in een arme wijk van St. Louis leerde Spinks al vroeg uit zelfverdediging boksen. Na een periode bij de mariniers (waar hij zijn voortanden verloor door een kopstoot) maakte hij er zijn beroep van. In 1976 won hij goud in de categorie licht zwaargewicht op de Olympische Spelen in Montreal.

De 24-jarige Spinks had al zijn zeven profgevechten gewonnen toen hij het in 1978 mocht opnemen tegen Ali, de onbetwiste wereldkampioen zwaargewicht. Hoewel Ali twaalf jaar ouder was en al in de nadagen van zijn carrière, gaf men Spinks geen kans: Ali zou in zijn hele carrière immers slechts 5 van zijn 61 gevechten verliezen.

Toch wist Spinks in Las Vegas het onmogelijke te doen: hij hield het vijftien rondes vol tegen The Greatest en een verdeelde jury kende Spinks de winst toe. Het was de eerste keer dat Ali zijn titel in de ring kwijtraakt.

Rematch verloren

Nog hetzelfde jaar stelde Ali orde op zaken. In een rematch, waarvoor hij beter had getraind, versloeg hij Spinks in New Orleans.

Hoewel hij nog tot 1995 actief bleef, zou Spinks nooit meer deze hoogtes halen. Een poging om in 1981 de titel van Larry Holmes te winnen strandde in de derde ronde na een technische knock-out.

Vergetelheid

Spinks raakte aan lager wal door drugsgebruik en wanbeheer van zijn financiën. Zo werd hij ooit naakt wakker in een hotel, nadat iemand voor duizenden dollars aan kleren, juwelen en cash van hem had gestolen. Ook zijn valse voortanden waren weg.

Zijn laatste jaren bracht Spinks in vergetelheid door, als conciërge bij een jeugdherberg en medewerker van een McDonald's. Volgens media was hij soms aangewezen op de daklozenopvang. De laatste jaren kwamen daar gezondheidsproblemen bij: geheugenverlies door zijn carrière en kanker. Die laatste ziekte werd hem uiteindelijk fataal.

Spinks overleed in aanwezigheid van familie en enkele vrienden. "Hij is nooit zijn glimlach verloren", zei een woordvoerder over zijn beroemde tandeloze lach. "Spinks bleef altijd volharden en heeft nooit de handdoek in de ring gegooid."