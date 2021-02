Tientallen studenten Amstelveen in de kou door keukenbrand

Zo'n vijftig studenten uit Amstelveen moesten aan het eind van de avond overhaast de kou in vanwege een brand. Het vuur was op de vierde verdieping van hun flat uitgebroken in een keuken.

Vijf personen raakten gewond doordat ze rook inademden, twee van hen moesten naar het ziekenhuis. De brandweer kon de schade aan de keuken beperkt houden.

De vijftig bewoners uit het ontruimde deel van de flat werden opgevangen in een nabijgelegen sporthal. De Amsterdamse vervoerder GVB zette daarvoor bussen in. Vrijwilligers van het Rode Kruis stonden klaar met extra dekens tegen de kou.

De meeste bewoners mochten halverwege de nacht weer terug naar huis. Omdat door rookschade enkele flats nog niet konden worden vrijgegeven, moesten sommige studenten elders opvang zoeken. Wie niet bij familie of vrienden terechtkon, kreeg een hotel aangeboden.