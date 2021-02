Brand in leegstaand café Nieuwkoop, woningen ontruimd

Een uitslaande brand heeft een leegstaand café verwoest in het Zuid-Hollandse dorp Noorden, gemeente Nieuwkoop. Het vuur ontstond aan het einde van de avond op de bovenverdieping van het pand.

Door de harde wind had de brandweer last van vliegvuur, waardoor de vlammen dreigden over te slaan naar andere panden. Uit voorzorg werden enkele omliggende woningen die onder de rook lagen ontruimd. Ook werd de straat waaraan het café staat afgesloten.

De omwonenden kunnen voorlopig nog niet terug vanwege de rookoverlast.

Openbreken

Kort na middernacht meldde de brandweer dat het vuur bijna onder controle was. Met warmtebeeldcamera's werd nog gezocht naar de laatste brandhaarden. Ook komt er een kraan om het pand open te breken, zodat er beter geblust kan worden.

De oorzaak is nog onbekend. In café De Noordse Plassen woedde twee jaar geleden ook al brand. Omroep West meldt dat er toen rekening werd gehouden met brandstichting.