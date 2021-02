Grotduiker omgekomen in Duitsland

In Duitsland is een speleoloog om het leven gekomen bij het grotduiken. De man raakte onder de grond in de problemen en kon niet meer worden gered.

De 57-jarige speleoloog was zaterdagmiddag met drie anderen de Mühlbachquellhöhle bij het Beierse Dietfurt in gegaan, allemaal ervaren grotonderzoekers. Op zo'n 700 meter van de ingang is er iets misgegaan, wat precies kon de politie nog niet zeggen.

Nadat een van de duikers hulp was gaan halen kwam er een grote reddingsoperatie op gang, van brandweer, reddingsduikers, bergwachten en politie. Die konden de man echter niet meer redden.

De Mühlbachquellhöhle in de Fränkische Alb is een van de langste grotten van Duitsland. Een deel ervan staat onder water.