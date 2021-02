Doodschieten straatartiest door politie lokt protest en rellen uit in Chili

In het zuiden van Chili zijn rellen ontstaan nadat de politie een straatartiest had doodgeschoten. Het neerschieten werd vastgelegd op een video, die leidde tot woede in het land.

Verschillende gebouwen zijn in brand gestoken in de toeristische stad Panguipulli. Ook ruim 800 kilometer noordelijker, in de hoofdstad Santiago, gingen mensen de straat op om te demonstreren tegen politiegeweld.

In Panguipulli werd onder meer brand gesticht in een overheidsgebouw. Betogers zetten ook brandende barricades op en gooiden stenen naar de politie. Die gebruikte onder meer waterkanonnen en traangas tegen de relschoppers.

Jongleur doodgeschoten

Volgens de politie verzette de 27-jarige jongleur zich tegen de politie bij een routine-identiteitscontrole. Op beelden is te zien dat een agent in de richting van de voeten van Francisco Martínez Romero schiet.

Het slachtoffer zwaait daarna met de twee machetes die hij gebruikt voor zijn voorstelling. Hij neemt vervolgens een aanloop naar de agent die verschillende schoten lost en bezwijkt midden op de weg.

Bekijk hier de beelden van het incident en de rellen: