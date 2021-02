Politie maakt eind aan verjaardagspartijtje in Velsen-Noord

De politie heeft gisteravond een eind gemaakt aan een illegaal verjaardagsfeestje in Velsen-Noord. Elf mensen kregen een dubbele boete wegens overtreding van de coronaregels en de avondklok.

De politie kwam in actie na de tip van een voorbijganger, meldt NH Nieuws. Omdat aanvankelijk niet precies duidelijk was waar het feestje plaatsvond, hielden agenten in burger de mogelijke locatie een tijdje in de gaten. Ook werd voor alle zekerheid een aantal boa's en de hondeneenheid ter assistentie ingeschakeld.

Jassen en tassen

Toen de politie doorhad waar het feest was en aanbelde, deden twee jongens de deur open. Zij probeerden de agenten ervan te overtuigen dat ze met z'n tweetjes muziek aan het luisteren waren. Daar werd weinig geloof aan gehecht omdat op de vloer een flink aantal jassen en tassen lag.

Binnen troffen de agenten en boa's in alle hoeken en gaten feestgangers aan. Ze hadden zich verstopt in kasten, op toiletten en in andere ruimtes. Uiteindelijk bleken er elf mensen aanwezig, onder wie de bewoner, die zijn verjaardag stiekem in gezelschap vierde. Een aantal feestgangers kreeg niet alleen een boete wegens het overtreden van de coronaregels en de avondklok, maar ook een derde boete omdat ze zich niet konden legitimeren.