Gedupeerden toeslagenaffaire vragen om snellere hulp in Catshuis-gesprek met Rutte

Een groep van gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire vraagt premier Rutte vanmiddag in het Catshuis om een snellere afhandeling van hun financiële problemen. Enkele ouders zijn in januari uitgenodigd om met enkele bewindspersonen te praten over hun actuele situatie.

Premier Rutte, staatssecretaris Van Huffelen en minister Hoekstra van Financiën kwamen de wachtende ouders tegemoet bij het hek en gezamenlijk liepen ze naar binnen. Een groep van zo'n veertig betrokken demonstranten bleef buiten.

Fraudeur-af

De uitgenodigde ouders hopen snel van hun schuld verlost te zijn. "We willen dat onze zaak in één dag wordt afgehandeld. We willen dat we snel fraudeur-af zijn", zei een van de ouders. "Er is ons veel beloofd, maar er gebeurt niets", zegt een van de getroffenen.

Eind december beloofde Van Huffelen alle gedupeerden in ieder geval 30.000 euro compensatie te geven. Maar dat bedrag is vaak nog niet uitgekeerd. Van Huffelen wil voorzichtig zijn, om te voorkomen dat het gestorte bedrag meteen door schuldeisers wordt opgeëist.