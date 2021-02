Oostenrijks meisje (4) overlijdt bij rodelongeluk

In Oostenrijk is een meisje van 4 verongelukt op een rodelbaan. Ze gleed op een slee met hoge snelheid van een sneeuwhelling en raakte van de baan. Dat gebeurde bij Schladming, een stad ten zuidoosten van Salzburg.

Het meisje, dat een skipak, helm en skibril droeg, zat alleen op een slee die onbedoeld ineens ging glijden. Ze roetsjte zo'n 180 meter over het deels bevroren parcours. Daarna ging het volgens de Oostenrijkse politie mis: ze gleed over een dijkje heen en kwam in een bos terecht.

Haar vader en een arts verleenden eerste hulp, waarna het kind naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar overleed ze aan haar verwondingen. Het gezin van het meisje woont in de buurt van Wenen.

Rodelen kan op aangelegde banen met een speciale slee of een karretje, maar ook op natuurlijke, besneeuwde banen. Het Oostenrijkse meisje verongelukte op zo'n natuurlijke baan. Daarvan zijn er meerdere in de regio Schladming-Dachstein.