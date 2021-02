Extinction Rebellion voert actie op Schiphol, ook achter de paspoortcontrole

Kleine groepen actievoerders van Extinction Rebellion voeren actie op Schiphol. Op verschillende plekken op de luchthaven hebben ze spandoeken uitgerold waarin ze rol van de luchtvaart in de klimaatcrisis aan de orde stellen.

Opvallend genoeg gebeurt dat ook achter de paspoortcontrole. Actievoerders konden ongehinderd naar binnen omdat ze een ticket van 44 euro hadden gekocht voor de vlucht naar de Roemeense hoofdstad Boekarest, meldt NH Nieuws.

Desondanks roept de actie vragen op over de beveiliging. Als gevolg van de coronamaatregelen is het luchthavengebouw op dit moment alleen toegankelijk voor passagiers met een geldig ticket en lang niet alle actievoerders hebben dat. Schiphol laat in een reactie weten dat de actievoerders die de paspoortcontrole zijn gepasseerd "niets illegaals bij zich hadden" en daarom zijn doorgelaten.

Een deel van de actievoerders in de vertrekhal heeft zichzelf vastgeplakt, een methode die Extinction Rebellion vaker gebruikt om te voorkomen dat een protest snel wordt beëindigd. De Koninklijke Marechaussee heeft laten weten dat de actie om 12.00 uur afgelopen moet zijn.