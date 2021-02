Anti-hedgefondsleger (even?) uit elkaar gedreven: wie zijn de winnaars en verliezers?

In dit geval zagen de meesten het vooraf wel aankomen: particuliere beleggers die vorige week of maandag aandelen kochten van bedrijven als spelletjesverkoper Gamestop en bioscoopketen AMC, hebben hun inleg grotendeels zien verdampen. Opvallend is dat de meeste late instappers die pijn zonder al te veel moeite lijken te verdragen.

Het ging ze ook om de strijd tegen het grootkapitaal, de grote professionele beleggers. "We wilden een punt maken", zegt de Groningse student Lennart. Hij kocht maandag voor 1100 euro aandelen in bioscoopketen AMC. Een aantal huisgenoten deed met een paar honderd euro per persoon mee.

"We dachten: we voegen de daad bij het woord. We gaan bij het anti-hedgefondsleger." Dat leger raakte met name het Amerikaanse hedgefonds Melvin Capital keihard. Het fonds had fors ingezet op koersdalingen bij Gamestop en verloor in januari grofweg de helft van zijn geld toen kleine particuliere beleggers opzettelijk prijs opdreven. Met een miljardeninjectie van andere hedgefondsen is het op de been gehouden.

Ook Lennart en zijn huisgenoten verloren ongeveer de helft van hun geld. Jammer, maar echt rouwig zijn ze er niet om. En hoewel de meeste particuliere 'beurssoldaten' vanuit de VS opereren, is het Groningse studentenhuis zeker geen uitzondering.